Продуктовая корзина Перми в марте подорожала почти на 100 рублей Зато подешевели туры в Таиланд

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По сообщению Пермьстата, в Прикамье вырос индекс потребительских цен. Он повысился на 0,1% по сравнению с февралём 2017 года и на 0,6% относительно декабря прошлого года. Стоимость продуктовой корзины в Перми повысилась почти на 100 руб. — с 3 тыс. 528 руб. до 3 тыс. 624 руб.

Фото: Константин Долгановский

До 2% выросли цены на оливковое и сливочное масло, говяжью печень, пряники и зефир. На 2 и 3,9% увеличилась цена на плавленые сыры и баранину. Значительно подорожали бананы — на 9,9%.

При этом подешевели мандарины, мука, овощные консервы, мясо птицы и шоколад. Снижение цен на куриные яйца и сахар составило 2,2%. До 2,8% подешевела рыба (кроме лососёвых пород) и на 5,6% лимоны.

В статистике отмечено, что в марте было зафиксировано снижение цен на билеты в кино (0,9%) и платы за пользование потребительским кредитом (1,1%). В том же месяце дорога на поезде была более выгодной, чем в феврале — на 13,9%. Однако дороже на 1,1% стал обходиться пермякам авиаперелёт в экономклассе. При этом возросла стоимость туров в Испанию (на 0,8%), экскурсионных поездок в Германию и во Францию (на 0,9 и 4,8% соответственно) и поездок на автобусе по городам Европы (на 3,9%). Подешевели по сравнению с февралём на 1,2-6,2% отдых в Таиланде и Греции.

Напомним, по сравнению с 2016 годом рост цен произошёл небольшой. Тогда цены с декабря по март поднялись на 2,6%.