Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета возглавил немецкий оркестр Теодор Курентзис не намерен расставаться с Пермью

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С начала сезона 2018/19 годов Теодор Курентзис станет первым главным дирижером Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR Sinfonieorchester) в Штутгарте. Об этом сообщили «КоммерсантЪ» и Colta.ru со ссылкой на сайт оркестра.

Фото: Антон Завьялов

Оркестр, о котором идёт речь, создан в 2016 году путём слияния двух южнонемецких оркестров и является самым большим оркестром в Европе. В сообщении на сайте SWR Sinfonieorchester Курентзис назван «одним из самых универсальных и интересных дирижёров своего поколения». Также в сообщении отмечается, что Курентзис ранее уже работал с обоими объединившимися оркестрами: с 2011 года был главным приглашённым дирижёром SWR Sinfonieorchester Баден-Бадена и Фрайбурга, а его сотрудничество с Симфоническим оркестром Штутгартского радио началось еще в 2009 году.

Впервые в новой должности российский дирижёр будет руководить исполнением Девятой симфонии Брукнера: 18 и 19 января 2018 года концерты Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии под управлением Курентзиса состоятся в Лидерхалле (Штутгарт), а 21 января — в Концертхалле (Фрайбург).

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета сообщили, что новая должность прославленного дирижёра не несёт угроз для пермских меломанов. Контракт Теодора Курентзиса с Пермским краем действует до 2021 года включительно, и разрывать его дирижёр не намерен. Его новые обязанности, по словам руководителя пресс-службы театра Василия Ефремова, никак не скажутся на его творческих планах в Перми. Возможно, будут пересмотрены лишь какие-то планы работы на выезде.

С этим согласны в краевом минкульте. По словам специалистов, в мире практически нет ведущих дирижёров, которые бы ограничивались работой в одном оркестре и в одной стране. Долгосрочные зарубежные контракты есть, например, у Владимира Федосеева и Владимира Юровского. Перми новый статус Курентзиса принесёт лишь престиж и известность.