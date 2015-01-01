Возбуждено уголовное дело по факту подделки чиновниками аукционной документации

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В Кизеловском районе по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту подделки аукционной документации на проведение муниципальных закупок при ремонте «Дворца культуры».

Подозреваемыми по уголовному делу проходят чиновники местной администрации.

Установлено, что члены аукционной комиссии — руководители подразделений и учреждений администрации Кизеловского района с целью придания законности проводимым заседаниям в течение 2016-2017 годов подделывали протоколы рассмотрения аукционных заявок, включая в них заведомо ложные сведения о присутствии на заседаниях ряда лиц и результатах голосования за допуск и отклонение аукционных заявок. Более того, некоторые лица, которые якобы присутствовали на заседаниях, вообще не были осведомлены о включении их в число членов комиссии.

В ходе проверки был выявлен факт фальсификации документов о закупке работ по ремонту помещений Дворца культуры на сумму около 3 млн руб.

Материалы направлены в территориальный отдел полиции, где по результатам их рассмотрения 27 марта 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

В отношении исполняющей обязанности директора учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах) по факту незаконного распространения персональных данных лиц, которые якобы принимали участие в работе аукционной комиссии.

«Новый компаньон»