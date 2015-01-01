Артём Беседин может покинуть пост главы РСТ

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territory-perm.ru

И.о. руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Артём Беседин ушёл в отпуск и намерен покинуть должность главы ведомства, сообщают наши источники.

В РСТ информацию о том, что Артём Беседин до 10 апреля находится в отпуске, подтвердили.

В пресс-службе губернатора Пермского края отставку Артёма Беседина не комментируют.

Одной из причин предполагаемой отставки главы РСТ называются итоги проверки ведомства ФАС России.

Напомним, на прошлой неделе антимонопольщики рассказали об основных нарушениях, выявленных при проверке РСТ. Среди них — отсутствие прозрачности в самом процессе регулирования в Пермском крае.

Комиссия проанализировала документы нескольких организаций: пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», «Березниковской сетевой компании», а также компании «Инвестспецпром». Вскрытые нарушения у всех фигурантов были практически идентичны. Одно из основных — отсутствие учётной политики.

Конкретные примеры были продемонстрированы на примере Пермского филиала «Т Плюс». В частности, в этой компании нет разделения затрат по регулируемым и не регулируемым видам деятельности. Это, по мнению представителей ФАС, говорит о том, что сложно определить прозрачность тех или иных цифр, которые учитывались по конкретному виду регулируемой деятельности.

В статье, касающейся фонда оплаты труда, комиссия установила наличие двойного учёта затрат по двум видам регулируемой деятельности. А поскольку численность на предприятии достаточно большая, то сумма получилась внушительной.

Есть целый ряд статей, затраты на которые не были подтверждены документально. А статья «услуги банков» с одобрения регулятора была превышена в 32 раза относительно суммы, фактически подтверждённой компанией.

26 марта РСТ прокомментировала результаты проверки, пояснив, что УФАС делает громкие заявления, которые являются преждевременными.





«Новый компаньон»