ФАС обнародовала результаты проверки РСТ Отсутствие прозрачности, двойной учёт затрат и превышение стоимости банковских услуг

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Фото: Константин Долгановский

Руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин озвучил в рамках пресс-конференции предварительные итоги проверки тарифов в Пермском крае.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба начала проверку Региональной службы по тарифам месяц назад на основании обращения общественных организаций, которые представляют в Прикамье интересы потребителей коммунальных ресурсов (прежде всего — тепла и электрической энергии). Дмитрий Махонин подчеркнул, что это не эксклюзивное событие: подобные проверки проводятся на территории и других российских регионов. В частности, параллельно такая работа идёт в Тюменской области, а в ряде регионов она уже завершена.

Комиссия, которая состояла из представителей ряда профильных управлений Федеральной антимонопольной службы, а также Пермского УФАС России, проинспектировала документы, которые обязана иметь Региональная служба по тарифам при утверждении тарифов для тех или иных организаций. Руководители ФАС подчеркивают, что проводилась проверка именно регулятора, а не компаний, для которых эти тарифы устанавливались.

На основании акта, который был составлен ФАС, глава управления перечислил основные нарушения, которых оказалось немало. Одна из самых главных, по его мнению, это отсутствие прозрачности в самом процессе регулирования в Пермском крае.

Комиссия делала выводы на основании документов нескольких организаций: пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», «Березниковской сетевой компании», а также компании «Инвестспецпром». Спикер подчеркнул, что вскрытые нарушения у всех фигурантов практически идентичны. Одно из основных — отсутствие учётной политики.

Конкретные примеры были продемонстрированы на примере Пермского филиала «Т Плюс». В частности, в этой компании нет разделения затрат по регулируемым и не регулируемым видам деятельности. Это, по мнению представителей ФАС, говорит о том, что сложно определить прозрачность тех или иных цифр, которые учитывались по конкретному виду регулируемой деятельности.

В статье, касающейся фонда оплаты труда, комиссия установила наличие двойного учёта затрат по двум видам регулируемой деятельности. А поскольку численность на предприятии достаточно большая, то сумма получилась внушительной.

Есть целый ряд статей, затраты на которые не подтверждены документально. А статья «услуги банков» с одобрения регулятора была превышена в 32 раза относительно суммы, фактически подтверждённой компанией.

То есть, РСТ при принятии решений либо не запрашивал все документы, которые необходимы для утверждения обоснованного тарифа, либо не представила их комиссии.

Дмитрий Махонин:

— В соответствии с действующим законодательством проверяемое лицо имеет право высказать свои возражения, которые должны быть представлены в течение двух недель. Мы допускаем, что могли ошибиться, поэтому не можем говорить о 100%-ной уверенности в цифрах, которые легли в акт. Но основные положения и базовые принципы, которые были выявлены при анализе нарушений, имеют место.

После предоставления регулятором соответствующих пояснений будет принято решение о рассмотрении каждого тарифного дела ещё раз на комиссии ФАС в Москве с заслушиванием организаций, которым были тарифы установлены. И по каждой организации будет принято конкретное тарифное решение.

Мы не хотим, чтобы наша проверка закончилась так, как проверка КПС Пермского края. Тогда прозвучал ряд громких заявлений, а потом депутаты (по совместительству работники регулируемых организаций) надавили на председателя КСП, и тот сдался. Получился холостой выстрел. Мы хотим довести работу до конца, вникнув в каждую цифру и каждый расчёт. И пересчитать тариф. Это не означает, что тариф должен быть в разы снижен. Он должен быть экономически обоснован, прозрачен и утверждён в соответствии с законодательством.