Коммерческая недвижимость: перспективы и реальность В Перми прошёл Камский Форум – 2017

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24 марта 2017 года в рамках XII Камского форума профессионалов рынка недвижимости в ВЦ «Пермская ярмарка» состоялась секция «Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен». Организатор секции: представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов в Перми. Официальное представительство РГУД в Перми и Пермском крае — компания PAN City Group.

Модератором мероприятия выступил заместитель генерального директора PAN City Group, CPM Игорь Голубев.

«Девелопмент коммерческой недвижимости: успешные практики в условиях перемен» — специализированная секция, которая стала ежегодной дискуссионной площадкой Международного Камского форума профессионалов рынка недвижимости, где в живом интересном формате обсуждались наиболее острые вопросы данного сегмента. В рамках мероприятия участники провели анализ развития сегментов коммерческой недвижимости в регионах. Оценили, в чём отличие маркетинговых стратегий по продвижению проектов и услуг в сфере коммерческой недвижимости от других. Эксперты представили опыт и технологии, эффективно работающих в этой сфере компаний, и инструментарий повышения эффективности ведения бизнеса. Рассмотрели технологические и управленческие прорывы компаний на рынке коммерческой недвижимости, которые за прошедший год достигли существенных успехов. Поделились опытом реализации антикризисного менеджмента.

В 2017 года на мероприятие традиционно собрались ведущие специалисты рынка коммерческой недвижимости России и Пермского региона. Форум стал площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов и интересных предложений.

В этом году спикерами секции стали такие крупные эксперты рынка:

Евгения Гиль , директор по развитию Апарт-отелей в компании «NАI Becar» (г. Санкт-Петербург). Евгения выступила с докладом «Новый формат инвестиционной недвижимости: кейсы и практики», в котором рассказала о новых форматах коммерческой недвижимости, предоставила аналитику за 2016 год в сегменте апарт-отелей. Поэтапно рассказала про аналитическую составляющую объекта коммерческой недвижимости, начиная с анализа объекта, проработки концепции и финансовой модели разработки УТП до управления продажами.

Максим Репин , полномочный представитель НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» в Омске, председатель Сибирской сертификационной комиссии НП РГУД. Выступил с докладом «Реновация промышленных зон — новые перспективы рынка недвижимости».

Сергей Червяков , начальник отдела развития и управления недвижимостью Дивизион Восток ФТС (Федеральной торговой сети) «Перекрёсток» (Москва). Выступил с темой «Федеральная торговая сеть «Перекрёсток»: практические решения по повышению эффективности бизнеса в новых реалиях рынка».

Евгений Тесля , заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития компании «БЮРО ТЕХНИКИ», заместитель председателя комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию РГУД (Санкт-Петербург). Выступил на Камском Форуме с интересной темой для девелоперов: «Разумная экономика для энергоэффективных объектов недвижимости». «Данная тема совершенно новая для Пермского региона, — делится эмоциями Евгений Тесля. — Девелоперы редко задумываются о последующей энергоэффективности объекта. Это забота управляющих компаний. Не все застройщики готовы к разумной экономике энергоэффективности на начальном этапе строительства, но рынок и требования будущих покупателей и арендаторов уже подталкивают к решению этих задач на начальном этапе и требуют нового подхода к энергопотреблению». На площадке секции Евгений провёл уникальную в России игру по «зелёному» строительству под названием «GREEN ZOOM Game», которая просто и доступно помогла участникам погрузиться в сложное энергоэффективное и экологичное строительство. В игре участники выступили в роли современных, инновационных девелоперов, которые внедряют энергоэффективные решения, думают о своем покупателе, заботятся об окружающей среде, создают общественные пространства, транспортную инфраструктуру, а также снижают эксплуатационные издержки для будущих жильцов и арендаторов.

Ольга Кулешова , заместитель генерального директора УК «NAI Becar» и Алексей Попиков, управляющий объектами в компании «NaI Becar» (Санкт-Петербург). В рамках секции по коммерческой недвижимости Ольга совместно с Алексеем провели мастер-класс на тему: «Малые ТЦ: зачем нужна социальная составляющая?» Участникам был представлен кейс с практическими решениями, которые успешно попытались применить на практике. В том числе по созданию успешной концепции объекта, методам увеличения его доходности. Ольга и Алексей научили гостей секции правильно «считывать» информацию об объекте, диагностировать его сильные стороны и недоработки, эффективно применять методы, которые доказали свою успешность в новых реалиях рынка.