РСТ считает обвинения антимонопольщиков преждевременными

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Региональная служба по тарифам Пермского края опровергла обвинения ФАС в некачественной работе. На сайте службы указано, что все тарифные решения приняты строго в соответствии с законодательством и появившаяся информация об итогах проверки «не способствует выстраиванию конструктивного диалога» между антимонопольщиками и тарифной службой.

«Акт проверки ФАС России мы получили только 23 марта. В связи с этим дать подробные комментарии по изложенным в нём выводам можно будет только после изучения и анализа содержания акта. Тем не менее, не дожидаясь каких-либо официальных комментариев от РСТ Пермского края, УФАС делает громкие заявления об «ошеломляющих результатах, носящих разгромный характер». Считаем, что эти заявления являются преждевременными и не способствуют выстраиванию конструктивного диалога между ФАС России и РСТ Пермского края», — сказано в сообщении.

Кроме того, антимонопольщикам припомнили неявку без объяснения причин на заседание коллегии по согласованию тарифов на 2017 год на тепловую энергию ПАО «Т плюс» филиал «Пермский», ООО «Пермская сетевая компания», электрическую энергию и тарифов на газ.

Как заявил Антон Удальёв в конце декабря прошлого года, приглашения на заседание комиссии он не получал.

Напомним, с 8 февраля по 10 марта Федеральная антимонопольная служба России проводила внеплановую выездную проверку РСТ Пермского края с целью выявить нарушения законодательства в области тарифов. На прошлой неделе руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин рассказал, что антимонопольщики выявили большое количество нарушений. В частности, статья «услуги банков» с одобрения регулятора в некоторых компаниях была превышена в 32 раза относительно фактически подтверждённой суммы, также было выявлено отсутствие разделения затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности и т. д.