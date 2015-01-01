Алексей Чусовитин покинет администрацию губернатора

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Фото: Константин Долгановский

По данным «Коммерсант-Прикамье», заместитель глава администрации губернатора Пермского края Алексей Чусовитин в скором времени покинет свой пост и перейдёт в реготделение «Единой России», где возглавит информационный блок.

Глава администрации губернатора Рустем Юсупов продолжит работать в прежней должности.

Напомним, ранее стало известно о том, что врио губернатора Пермского края Максим Решетников намерен произвести кадровые рокировки и уволить руководителя администрации губернатора и его заместителя.

Одним из возможных претендентов на пост Чусовитина сегодня называется Константин Захаров, который считается выходцем из команды экс-губернатора Пермской области, а ныне вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева.





«Новый компаньон»