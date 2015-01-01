Рустем Юсупов и Алексей Чусовитин могут покинуть администрацию губернатора
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов может покинуть свой пост. Также свой пост, возможно, оставит и заместитель главы администрации губернатора, курирующий политический блок, Алексей Чусовитин, пишет Накануне.RU.
По информации наших источников, возможно, Рустем Юсупов и Алексей Чусовитин покинут свои должности. Однако необходимые кадровые решения будут приняты на этой неделе.
При этом в разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» Алексей Чусовитин заявил, что об увольнении ему ничего не известно.
«Новый компаньон»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться