Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 21 марта

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Сердце отрасли — пламенный мотор. Врио губернатора Максим Решетников встретился с пермскими моторостроителями.

«Здесь явное мошенничество». Максим Решетников высказал свою позицию по поводу проблемы обманутых дольщиков.

Перед забором все равны? Члены садоводческого товарищества оказались беззащитны перед лицом «захватчиков» их земель.

Николай Благов: Тепловой комплекс Прикамья катится в пропасть. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» — о природе и последствиях задолженности за газ.

Двойной удар. Экспортные доходы региона определяют колебания курсов и мировая конъюнктура.

Бреют ли феминистки ноги? Всё, что вы хотели знать о феминизме, но боялись спросить.

Дом как гордость. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, пермские застройщики с оптимизмом готовятся к традиционной ярмарке недвижимости.

Ходите чаще, господа! Районных чиновников вывели на лёд.

Взломщики стереотипов. Мартовское заседание краевого парламента породило несколько вольных дум депутатов.

Всегда клин. «Пространство режиссуры» вклинилось в театральную реальность Перми.

История не помилует. В Центре городской культуры открылась выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов».

Что, где, когда, зачем и почему? Специалисты отвечают на вопросы о строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета.

Рояль выходит из кустов. Новый концертный инструмент прошёл «инаугурацию», «вскрытие» и «объездку» на юбилейном вечере Театра-Театра.

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