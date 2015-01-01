Новый корпус авиатехникума будет построен за бюджетные деньги Об этом заявил врио губернатора Максим Решетников на совещании с министрами строительства и образования Пермского края

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Как сообщил журналистам директор Пермского авиационного техникума Александр Дическул, 15 марта врио губернатора Пермского края Максим Решетников обсудил с министром образования Раисой Кассиной и и. о. министра строительства и ЖКХ Пермского края Сергеем Филимоновым идею строительства нового корпуса Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова. В ходе совещания Максим Решетников заявил, что строительство будет произведено за бюджетные деньги.

По словам управляющего директора АО «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, вопрос строительства нового здания техникума — проблема, которая существует в крае уже давно и не решается много лет.

«Техникуму исполнилось в прошлом году 140 лет и до сих пор учебный процесс ведётся в том же здании. Оно реконструировалось, достраивалось, но сегодня себя морально просто изжило. Одна из просьб сегодняшнего дня к губернатору будет взять этот вопрос под контроль, потому что готовить специалистов, которые строят двигатели 21 века, на площадках, построенных 150 лет назад, не совсем правильно», — заявил Сергей Попов 16 марта в ходе визита на завод врио губернатора Максима Решетникова.

Александр Дическул, директор Пермского авиационного техникума им. Швецова:

— Все корпуса нашего техникума — «приспособленные», ни один из корпусов не был выстроен специально для учебного заведения. Это бывший дом Любимова, первое упоминание о постройке которого датировано 1797 годом. Здесь располагалось Алексеевское реальное училище. В одном из корпусов когда-то было шлакоблочное общежитие, затем реконструированное под учебный корпус, другое — бывший ангар, так же обустроенный для ведения учебного процесса. Уже снесены мастерские, которые были построены до 1917 года и были в аварийном состоянии. К счастью, тему строительства техникума поддержали и министерство образования, и прежний губернатор. Наконец, вчера, на встрече Максима Решетникова с министрами образования и строительства было принято решение о том, чтобы построить корпус на территории освобождающихся площадок при сносе второго и третьего корпусов. Построен будет именно такой корпус, какой необходим нам сейчас. Время идёт вперёд, меняются обстоятельства, нам некуда поставить двигатели. Двигатель ПД-14, который нужно как-то разместить для изучения его конструкции студентами, имеет диаметр более 2,5 м.

По словам Александра Дическула, новый корпус будет оборудован всеми необходимыми лабораториями и мастерскими.

«Нам необходимо помещение для станков ЧПУ. Станки есть, а поставить их некуда», — говорит директор техникума.

Ещё один этап техперевооружения техникума — это реконструкция его старого корпуса — исторического здания, в котором учились маршал Борис Шапошников, авиаконструктор Аркадий Швецов.

«Здесь учились пять героев Советского Союза: один дважды герой Советского Союза, два героя соцтруда — люди, которые представляют лицо Пермского края. Выходит, и этот корпус мы тоже должны реконструировать, и как-то присоединить к колледжу», — рассказывает Дическул.

Александр Дическул:

— У нас был один проект, чисто инвестиционный. Корпус должен был возводиться за счёт инвесторов, которые готовы были строить за определённый кусок земли. Однако Максим Геннадьевич вчера определённо сказал министру: будем строить за бюджетные деньги. Конечно, меньшей стоимостью, чем та, которая закладывалась за счёт инвестора, но оптимальной, чтобы мы могли давать образовательные услуги на достойном уровне.

Согласно прежнему плану-графику строительства колледжа, рассчитанному для инвесторов, все работы должны были завершиться в апреле 2021 года. Немалые сроки строительства объяснялись тем, что в ходе проекта необходимо будет перевести все коммуникации из старых корпусов, построить новый корпус, отдать под реконструкцию старый.

«Плюс, надо составить проектно-сметную документацию. Надеюсь, что сроки до 21 года будут выдержаны», — говорит Александр Дическул.

Ранее строительство нового корпуса оценивалось в 900 млн. руб, сейчас стоимость будет скорректирована в сторону уменьшения.

По словам главы техникума, уже готово техзадание по всему аудиторному фонду, который необходим колледжу.

«Нам нужно 75 кабинетов и лабораторий, шесть мастерских и больших крупных лабораторий под авиадвигатели. Нам нужно достаточное количество поточных аудиторий. И всё это нужно согласовать с САНПИНом, чтобы не возникло проблем с Роспотребнадзором», — говорит директор колледжа.

К уже существующим в техникуме 10 специальностям предполагается добавить ещё три-четыре новейших специальности. Одна из них — механотроника.

«Также нас просят обратить внимание на малую авиацию, обслуживание авиатехники, авиадвигателей и лётную подготовку. Если у нас появятся эти площади, мы сможем замахнуться и на них, — говорит Дическул. — У нас есть несколько пилотов с высшим образованием, которые могут у нас работать. Одна из них Галина Смагина — почёттный гражданин города, известнейший пилот России».

По словам Дическула, предложение построить здание от начала до конца за бюджетные деньги поступило от краевых властей впервые.