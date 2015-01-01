Ирина Дурнева может стать заместителем министра культуры

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Министр культуры Пермского края Галина Кокоулина может назначить своим заместителем замдиректора ГАУК «Музей политических репрессий» Ирину Дурневу, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Галина Кокоулина информацию о возможном назначении Ирины Дурневой на этот пост подтвердила, пояснив, что вопрос пока не решён из-за временного отсутствия свободных ставок.

Напомним, ранее стало известно о сокращении с 1 мая заместителя министра культуры Пермского края Ирины Ясыревой.





«Новый компаньон»