Ирина Ясырева покидает минкульт Вероника Дукаревич возвращаться в министерство не намерена

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

perm.aif.ru

Как сообщает РБК-Пермь, заместитель министра культуры Пермского края Ирина Ясырева покинет свою должность. Ей поступило уведомление о сокращении с 1 мая 2017 года.

Нам не удалось дозвониться до Ирины Ясыревой, но источник в краевом минкульте эту информацию подтвердил.

РБК также сообщает о возможном возвращении в минкульт Вероники Дукаревич, которая работала в должности заместителя министра, когда министерство возглавлял Борис Мильграм. Однако сама Вероника Дукаревич эту информацию не подтвердила. По её словам, она не получала никаких предложений из минкульта, кроме того, её более чем устраивает нынешняя работа на телевидении.