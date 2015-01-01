В Нытве инвестор ищет источники финансирования Инвестпроект реализует компания, которая планировала построить аналогичное производство в Мулянке

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Фото: Сергей Копышко

Как стало известно «Новому компаньону», пермская компания ООО «Мастер-Р» (учредитель Денис Рудаков), которая планировала построить тепличный комплекс в Мулянском поселении в Пермском районе в 2016 году, будет реализовывать инвестпроект в Нытве.

Как рассказали в Нытвенской районной администрации, объём инвестиций в строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей оценивается в сумму больше 1 млрд руб.

Напомним, предприниматель в прошлом году намеревался получить площадку около 100 га в Пермском районе для строительства тепличного комплекса на льготных условиях за счёт включения его в список приоритетных краевых инвестпроектов, благодаря чему бизнесмен рассчитывал получить налоговые льготы. Инвестпроект оценивался в 2,9 млрд руб.

На этой площадке в Мулянке ранее планировалось открыть свинокомплекс.

Как пояснили в администрации Пермского района, в прошлом году Денис Рудаков отказался от проекта строительства тепличного комплекса в Мулянке без объяснения причин.

Сейчас по словам первого заместителя председателя правительства — министра территориального развития Пермского края Романа Кокшарова, инвестор ищет источники финансирования для реализации проекта в Нытве.

Одним из вариантов он рассматривает получение кредита в банке. Но дело в том, что участок, который бизнесмен планирует получить под тепличный комплекс, не имеет необходимых коммуникаций, поэтому вложений потребуется больше, чем планировалось. Реализация проекта в Нытве оказалась под вопросом.

ООО «Мастер-Р» зарегистрировано с 2013 года. Основные виды деятельности компании: выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, трюфелей, в также выращивание зерновых, зернобобовых культур, многолетних культур, рассады, деревьев, кустарников и орехов, разведение молочного крупного рогатого скота, торговля и др.