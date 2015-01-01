Концепция по топонимике будет доработана При городской думе создана специальная рабочая группа

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Как сообщил «Новому компаньону» начальник городского департамента по культуре и молодёжной политике Вячеслав Торчинский, Концепция по топонимике, которая начала разрабатываться более двух лет назад и уже считалась завершённой, всё ещё требует доработки. Причина такой необходимости — в том, что многие положения документа никак не превращаются или плохо превращаются в нормативно-правовые акты. Нужна принципиально иная редакция концепции, чтобы концепция стала по-настоящему рабочим документом.

С целью доработки концепции создана специальная рабочая группа при Пермской городской думе. Срок «отладки» документа — три месяца.

В то же время меняется состав Совета по топонимике. Новый состав Совета находится в настоящее время на согласовании и должен быть утверждён в течение ближайших двух недель, поскольку на апрель уже назначено заседание Совета.