Александр Григоренко отозвал законопроект об отмене губернаторских выборов

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Депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко отозвал свой законопроект об отмене выборов губернатора Пермского края. Такое решение приняли во фракции ЛДПР. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Документ был внесён в совершенно иной ситуации, когда казалось, что политический и экономический застой в регионе — это перспектива ближайшей пятилетки. Многие тогда пришли к выводу, что инициатива должна была привлечь внимание федерального центра к ситуации в регионе. Отчасти это правда. Но только отчасти. Главное в другом: политический климат в крае серьёзно меняется», — прокомментировал своё решение Григоренко.

Напомним, 2 февраля, Александр Григоренко внёс на рассмотрение в краевой парламент законопроект об отмене губернаторских выборов в Пермском крае и назначении главы региона по инициативе президента. Он руководствовался тем, что «выборы губернатора при наличии муниципального фильтра в условиях тотального административного давления на местах — это нечестная игра в одни ворота» и отмечал, что инициатива была личной, однако она полностью соответствует принципам ЛДПР.