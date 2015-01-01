Депутат от ЛДПР предлагает отменить прямые выборы губернатора в Пермском крае

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Как сообщает на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, в четверг, 2 февраля, он внёс на рассмотрение в краевой парламент законопроект об отмене губернаторских выборов в Пермском крае.

«Сегодня я внёс законопроект об отмене выборов губернатора в Пермском крае и назначении губернатора Законодательным собранием по инициативе президента РФ», — пишет он.

Также он считает, что «выборы губернатора по инерционному сценарию при наличии муниципального фильтра в условиях тотального административного давления на местах — это нечестная игра в одни ворота».

Поэтому назначение губернатора президентом станет введением прямого президентского правления.

«Инициатива моя личная, коллег по партии буду убеждать на ближайшем заседании фракции. При этом я уверен, что оно полностью соответствует принципам ЛДПР», — резюмирует он.

«Новый компаньон»