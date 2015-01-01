В Перми можно получить высшее композиторское образование В Пермском институте культуры открыта новая специальность

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Пермский институт культуры получил лицензию на преподавание специальности «Композиция». По окончании курса студенты будут получать диплом о высшем образовании с квалификацией «композитор, преподаватель теоретических дисциплин». Обучение новой специальности будет осуществляться с сентября нынешнего года.

Куратором первого курса будущих композиторов станет известный российский композитор Виктор Екимовский, секретарь Союза композиторов России, член правления Союза московских композиторов, председатель Ассоциации современной музыки, который пользуется репутацией новатора и экспериментатора. По данным «Википедии», «он — один из самых исполняемых современных композиторов и один из виднейших представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце XX столетия и продолжающей активную деятельность в XXI веке. Произведения композитора пользуются широким признанием российской и зарубежной публики, их исполняют известные отечественные и европейские солисты, ансамбли и оркестры».

Преподавателями композиции будут работать Дмитрий Курляндский, Игорь Машуков и Никита Широков; преподавателями инструментоведения и инструментовки, гармонии, полифонии, формы, электронной музыки — Дмитрий Батин, Надежда Петрусёва, Александр Хубеев, Геннадий Широглазов.