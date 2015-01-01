Алексей Навальный приедет в Пермь в апреле

Открытие регионального штаба запланировано на середину весны


Марина Моринова корреспондент
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gorodkirov.ru

Как сообщил «Новому компаньону» координатор пермского предвыборного штаба Алексея Навального Максим Жилин, официальное открытие штаба оппозиционного политика в Перми состоится в начале апреля. Открывать его будет лично лидер «Партии Прогресса» Алексей Навальный, который для этого прибудет в Пермь.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о том, что региональный штаб Навального в Перми откроется в марте, но его открытие было перенесено на апрель.

Впрочем, руководитель общероссийского предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков объясняет это тем, что список штабов, как и городов, изначально был условным

«По плану у нас открытие штабов в городах-миллионниках, затем в полумиллионниках, а потом в небольших городах, его мы и придерживаемся, исходя из реальной ситуации с подбором координаторов и помещения», -объясняет он.

Отметим, в рамках предвыборной кампании 2018 года Алексей Навальный уже открыл штабы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Казани и Нижнем Новгороде. В марте откроются штабы в Томске (17 марта), Кемерово (18 марта), Барнауле (20 марта) и Бийске (21 марта).

Открытие региональных штабов связано с желанием политика участвовать в президентских выборах в 2018 году. Однако пермские политологи невысоко оценивают шансы Навального набрать хоть какой-то весомый процент на предстоящих выборах в Пермском крае.

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