Роспотребнадзор арестовал 181 литр одеколона и лосьона

Специалисты управления Ропотребнадзора по Пермскому краю с 27 января по 7 марта 2017 года проверили 849 торговых организаций на реализацию продукции с содержанием спирта более 28% и изъяли 1 тыс. 843 единицы товаров в 98 магазинах объёмом 181 литр.

Среди выявленной спиртосодержащей продукции — «Спирт этиловый 97%», лосьон «Огуречный», тройной одеколон и другие.

Напомним, в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске федеральный Роспотребнадзор 23 декабря 2016 года выпустил постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», согласно которому магазины должны на 30 дней прекратить торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25% за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Тогда предприниматели выступали против этого постановления. Но 24 января 2017 года Роспотребнадзор вновь решил приостановить торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, что было связано со случаями массовых острых отравлений, в том числе со смертельными исходами. Новый запрет установлен на 60 дней начиная с 27.01.2017 и касается продажи продукции крепостью более 28% стоимостью ниже минимальной розничной цены водки, ликёроводочной и другой алкогольной продукции крепостью более 28% за 0,5 литра. Исключение составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая непищевая продукция и спиртосодержащая непищевая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление.