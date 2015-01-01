Предприниматели попросят Роспотребнадзор снять ограничение на продажу косметики Gillette больше на прилавках нет

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mediazavod.ru

Представитель «Дрогери союза», объединяющего 11 компаний (от Перми в союз входит сеть парфюмерных супермаркетов «Практическая магия»), Константин Пьянков заявил «Новому компаньону», что предприниматели готовы написать письмо в Роспотребнадзор об исключении из постановления о приостановке продажи непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% косметической продукции и введения этого ограничения только на товары стоимостью до 100 руб.

Напомним, в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске федеральный Роспотребнадзор 23 декабря выпустил постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», согласно которому магазины должны на 30 дней прекратить торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25% за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Таким образом, под запрет попали следующие косметические средства: лосьоны, тоники, маникюрные лаки и лаки для волос, жидкости для снятия лака, средства для завивки волос. Все эти товары в преддверии Нового года пользуются наибольшим спросом. Поэтому введение запрета на их продажу стало полной неожиданностью для владельцев косметических магазинов.

«Самая главная проблема в том, что всё это попадает под ограничение и должно быть снято с полок в самый сезон, перед Новым годом. Есть большая вероятность, что на такие товары массового спроса существенно повысятся цены или активизируются игроки на «теневом» рынке», — комментирует представитель «Дрогери союза».

Сегодня сегмент косметических спиртосодержащих товаров в парфюмерно-косметических магазинах занимает примерно 15%. Для предпринимателей Пермского края убытки в связи с запретом, по предварительным подсчётам, могут составить от одного до десяти миллионов рублей.

По словам представителя союза, первым под запрет попал лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69% и стоимостью более 400 руб., который впоследствии был снят с продажи.

«Понятно, что пить его никто не будет. Но в этом случае постановление противоречит самому своему духу запрета продажи суррогатов», — говорит представитель.

Тем не менее, в краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что проверки магазинов на предмет соблюдения нового постановления будут проводиться до 22 января 2017 года независимо ни от чего. При этом в контролирующем ведомстве предупреждают, что с предпринимателями-нарушителями будут проводиться профилактические беседы. В тексте постановления предусмотрено и использование иных мер воздействия на нарушителей, таких, как административные штрафы.