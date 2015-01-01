На ПЗСП расширен спектр каналов связи с клиентами

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С 9 марта специалисты колл-центра ПЗСП будут отвечать на вопросы покупателей в Telegram и Viber.

«Всё чаще люди предпочитают связываться с компаний с помощью мессенджеров мгновенных сообщений или социальных сетей. Клиенты «уходят в переписку». Значит, и мы должны быть на связи с ними там, где это удобно именно им. Поэтому с 9 марта у ПЗСП начинают работу новые каналы связи — в Telegram и Viber», — поясняют в отделе маркетинга компании.

В частности, в сети Telegram открыт публичный канал (t.me/permzsp), с помощью которого можно будет следить за новостями предприятия. Появится и чатбот в Telegram @pzsp_bot — для того, чтобы задавать индивидуальные вопросы. Удобно, что специалисты колл-центра в автоматическом режиме смогут переадресовать вопрос профильному менеджеру, и клиент получит квалифицированный ответ без необходимости самостоятельно дозваниваться специалистам. Третье нововведение — публичный канал в Viber, с помощью которого можно получить информацию о продукции ПЗСП, сроках сдачи новостроек, продаже квартир и так далее.

Как поясняют на предприятии, в прежнем режиме продолжат работать и уже привычные для горожан каналы связи. Это — бесплатный телефон горячей линии 8 (800) 300-7977, чат и публичная группа в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/permzsp) и онлайн-чат на сайте ПЗСП (pzsp.ru).

Как показала статистика, в 2015 году онлайн-чатом воспользовались 257 человек, а в 2016 — уже более 6 тыс. человек. Поэтому в отделе маркетинга уверены, что новые каналы связи быстро наберут популярность среди клиентов компании.

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