В Прикамье подешевели сахар и гречка

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По данным Пермьстата ,продовольственные товары за февраль подешевели на 0,3%. Наиболее существенное снижение цен в Прикамье наблюдается в отношении гречневой крупы (-5, 8%), сахара(-3,1%) и куриных яиц.(-3,7%).

По сравнению с январём 2017 года, снизилась стоимость подсолнечного масла (на 2,6%), охлаждённой и мороженой курицы (2,5%) и картофеля (1,1%).

Однако некоторые продукты в феврале продолжали дорожать. Так, подорожали пшеничный хлеб (на 1,9%), капуста (2,4%), сметана (2,1%) и творог (1,5%).

Наибольший рост цен, по сравнению с концом прошлого года, отмечен на белокочанную капусту (7%), картофель (5,8%), хлеб (3,4%) и молочные продукты (творог (3%), сметану (2,9%), молоко (1,5%) и сливочное масло (2%)).