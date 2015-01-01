Ивана Огородова выпустили из ИВС

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов, арестованный 3 марта, был выпущен из ИВС в субботу, 4 марта.

Как сообщают наши источники, мера пресечения свободы в судебном порядке бывшему министру избираться не будет, поскольку он сотрудничает со следствием.

Напомним, Иван Огородов был задержан силовиками по подозрению в растрате. Он может быть причастен к уголовному делу по факту растраты средств ООО «Птицефабрика «Менделеевская», где одним из подозреваемых проходит управляющий птицефабрики Андрей Белкин.

В отношении Огородов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 (присвоение или растрата).