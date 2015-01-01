Задержан экс-министра сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов

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Сегодня, 3 марта экс- министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Орогодов был задержан силовиками.

Возможно, что его задержание связано с расследованием дела о хищении на Пермском свинокомплексе, пишет «РБК».

В пресс-службе краевого ФСБ сообщили, что в отношении Ивана Огородовова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 (присвоение или растрата — действия, совершённые организованной группой). Информацию о его задержании в ведомстве пока не комментируют.