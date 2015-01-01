«Амкар» пополнился игроками «Зенита» и «Спартака»

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В Российской футбольной премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно. Селекционерам пермского «Амкара» удалось найти пополнение во все игровые позиции команды.

На смену ушедшему в «Спартак» Александру Селихову вратарскую позицию «Амкара» пополнил перспективный 21-летний голкипер Денис Вамбольт, первую половину нынешнего сезона защищавший цвета аутсайдера первенства ФНЛ «Балтики» из Калинингарада.

На позицию нового старого одноклубника Селихова, центрального защитника Георгия Джикии пермяки пригласили сразу двух игроков, которым, похоже, ещё предстоит «обкатка» в «молодёжке» «Амкара» — 20 летний Александр Бушмин и 19-летний Николай Тарасов. Обладатель почти двухметрового роста (196 см) Бушмин является воспитанником столичной СДЮСШОР «Рублёво», за свою недолгую карьеру успел поиграть в чемпионате Литвы за клубы «Паланга» и «Атлантас». Николай Тарасов (187 см) первые шаги в футболе сделал в колпинском ФК «Ижорец», где его заметили селекционеры главной команды региона питерского «Зенита», в нынешнем сезоне он провёл несколько игр за молодёжный состав клуба.

В полузащите «Амкара» появился 18-летний игрок второй команды столичного «Спартака» Владислав Разделкин. С новыми силами в коллектив влился Олег Мищенко, возвращённый из годичной аренды в украинском «Ильечёвце». Кстати, своё появление в «Амкаре» Олег отметил двумя отменными голами, забитыми им в недавнем контрольном матче против ФК «Минск», в котором пермяки одержали победу 3:1.

Главным же приобретением межсезонься пермяков стоит считать 20-летнего нападающего молодёжной сборной России и «Зенита» Алексея Гасилина. О его возможном появлении в «Амкаре» мы сообщали ещё более недели назад.

«Я очень рад присоединиться к «Амкару» — это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь — это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, ещё будучи школьником», — делится на клубном сайте Алексей.

Денис Маслов, исполнительный директор ФК «Амкар»:

— Этот трансфер — большая удача для клуба. Пожалуй, впервые мы подписываем не просто молодого и талантливого парня, а футболиста, к двадцати годам уже заработавшего себе имя. У игроков уровня Гасилина всегда бывает масса вариантов перехода из молодежного футбола во взрослый, и нам очень приятно, что Алексей решил сделать этот ответственный шаг именно в «Амкаре» — в клубе, заработавшем репутацию одного из лучших в России по части работы с молодежью. Надеюсь, что Алексей сумеет реализовать в Перми свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России. А мы ему в этом поможем. Хочу сказать слова благодарности за этот трансфер руководителям «Зенита», которые, принимая решение о будущем Гасилина, учитывали интересы игрока и возможности его карьерного роста в Перми.

По условиям состоявшегося трансфера «Зенит» сохраняет за собой право приоритетного выкупа Гасилина.

Кстати, несколько бывших игроков «Амкара» продолжат выступления в командах РФПЛ: нападающий Александр Прудников, защитник Тома Фибел и полузащитник Максим Батов — в махачкалинском «Анжи»; числившийся некоторое время номинальным нападающим пермяков Федерико Расич трудоустроился в тульском «Арсенале». В «Арсенале» же продолжит свою карьеру и вратарь Владимир Габулов.

Вторая часть чемпионата России по футболу сезона 2016-2017 годов возобновится 3 марта. «Амкар» продолжит чемпионат «уральским дерби» против «Урала». Место проведения назначенного на 5 марта матча из-за неготовности футбольной арены в Екатеринбурге пока неизвестно. «Амкар» после 17-ти проведённых игр занимает шестую позицию в турнирной таблице розыгрыша, его соперник — 13-ю.