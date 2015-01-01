Пермский край и Архангельская область заключат соглашение о сотрудничестве по строительству «Белкомура»

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В понедельник, 27 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи планируется подписание соглашения между правительством Пермского края и правительством Архангельской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Как следует из текста соглашения, находящегося в распоряжении «Нового компаньона», одной из предпосылок для заключения данного документа стала зреализация комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края и Архангельской области.

Кроме того, по данным «Нового компаньона», причиной для заключения соглашения могла стать реализация проекта «Белкомур» по строительству железнодорожной магистрали «Соликамск-Гайны-Сыктывкар-Архангельск» общей протяжённостью 1 тыс. 252 км.

Напомним, как стало известно в конце минувшего года, начало строительства «Белкомура» запланировано на 2018 год. Инвестором выступит китайская корпорация Poly International Holding Co.

Магистраль сократит путь из Сибири и Урала к северным портам России более чем на 800 км и позволит оптимизировать логистику грузов. Правительство РФ планирует получить за первые восемь лет эксплуатации дороги прямой макроэкономический эффект в размере 3,1 трлн руб. Строительство магистрали планируется завершить не раньше 2023 года.

Ранее проект строительства железнодорожной магистрали был включён в «Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» и «Транспортную стратегию России на период до 2020 года». Его планируется реализовывать на принципах ГЧП с получением господдержки на разработку проектной документации в размере 3,7 млрд руб. Дальнейшее строительство изначально планировалось вести из средств Инвестиционного фонда РФ (118 млрд руб., включая расходы по проектированию дороги).