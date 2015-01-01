Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 21 февраля

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Уважаемые читатели!

В связи с графиком работы в праздничные дни следущий номер газеты «Новый компаньон» выйдет 7 марта.

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«Наши системы ценностей совпадают». Новое здание Пермского театра оперы и балета решено строить по проекту Дэвида Чипперфильда.

«Мы садимся на финансовую иглу». Перевозчики против подключения к новой системе учёта льготников.

Свобода на 5%. Кризис увеличивает интерес к фрилансерам, но не позволяет полностью использовать их потенциал.

Едкий привкус прогресса. В ООО «Сода-хлорат» грядут серьёзные сокращения.

Алексей Лобанов: Это рынок, где можно обменять «всё на всё». Эксперт «Зимней школы — 2017» уверен, что техническая революция в финансах происходит прямо на наших глазах.

Сергей Ивлиев: Будущее уже рядом с нами. Его формируют сообщества, для которых не существует понятия границ.

Юлия Боровых: Главный посыл — ужесточить контроль. В сфере госзакупок изменились правила игры.

Широким фронтом на фонд. Реализация программы капитального ремонта в многоквартирных домах Пермского края идёт низкими темпами.

Объединение понарошку. Зачем Минэкономразвития предлагает создавать в России макрорегионы?

Когда интрига позади. Чего ждать и чего не ждать Прикамью от назначения Максима Решетникова? Мнение профессора Евгения Сапиро.

От Баха до Баха. В Пермском театре оперы и балета состоялся эпохальный концерт.

Время в красках. Состоялась презентация двух книг по истории политических репрессий.

Люди, живущие в музеях. В Пермской государственной художественной галерее открылась выставка частных коллекций.

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