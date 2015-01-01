Максим Решетников прокомментировал для прессы ряд актуальных вопросов «Одно дело — управлять министерством в Москве, ... другое: ты сам — последняя инстанция»

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Врио губернатора Максим Решетников прокомментировал для прессы вопросы, которые часто адресуют ему журналисты.

Информация станет доступнее

Руководитель региона намерен проводить регулярные пресс-конференции, их периодичность сейчас обсуждается — может быть, раз в месяц, или раз в два месяца. Будет разработана общая для всех система допуска журналистов на мероприятия: «Я понимаю, что могут быть неудобные вопросы, но мы готовы на них отвечать».

У Максима Решетникова нет аккаунта в социальных сетях. По его словам, его пресс-секретарь Дарья Левченко убеждает его, что необходимо вести блог: «Блоги — не мой конёк. Но я буду меняться!»

Госзакупки будут контролироваться

В качестве примера эффективного взаимодействия власти и прессы врио губернатора привёл историю, о которой писал «Новый компаньон»: о появлении на сайте госзакупок тендера на поставку питания в Москве для пермских чиновников почти на 500 тыс. руб. Поблагодарив журналистов за бдительность, Максим Решетников сообщил, что этот заказ уже отменён, и впредь система контроля госзакупок будет корректироваться.

Кадровая политика

В течение ближайшего месяца должно завершиться формирование правительства Пермского края: «Должны быть закрыты все позиции, но если кто-то не будет справляться, будем проводить аккуратные замены». В своей кадровой политике врио губернатора будет опираться на пермские кадры, и у него уже есть ряд договорённостей.

Однако есть и ряд сфер, руководители которых ещё не найдены. В первую очередь, это сфера строительства. Максим Решетников хотел бы видеть во главе соответствующего министерства человека, который разбирался бы не только в технологиях, но и в принципах градостроительства.

Острая необходимость в таком специалисте стала ясна губернатору после поездки в Березники, где, по его словам, возводится жильё без социальной инфраструктуры, а также после обсуждения вопроса о строительстве новой сцены для Пермского театра оперы и балета.

Что же касается кадров администрации губернатора, то это, по словам Решетникова, сфера ответственности главы этого ведомства Рустема Юсупова.

Театр оперы и балета

Глава региона пояснил, почему так быстро взялся за решение проблемы со строительством нового здания Пермского театра оперы и балета:

«Вопрос с театром зашёл в тупик. Проект, который победил в международном конкурсе, был нереализуем в предложенном месте (речь идёт о проекте пристроя к существующему зданию театра — ред.). Около 40% стоимости реализации проекта «съедали» сложности — стыковка с существующим зданием и постройка отдельного здания энергоузла. Второй предложенный проект не устраивал театр. Решать здесь не чиновникам: чиновники могут построить какой угодно театр, но что потом будет с труппой? Мы попробуем взять проект, который устраивает театр, и найти площадку, где технически возможно его воплощение и где он создаст градостроительную среду».

Кроме того, по признанию Максима Решетникова, скорейшее решение вопроса с театром было необходимо, потому что «подключились федеральные товарищи: если всё сделаем правильно, сможем поучаствовать в забеге на федеральные деньги».

Здравоохранением все всегда недовольны

По мнению врио губернатора, в сфере здравоохранения в регионе наблюдается несоответствие между потребностями населения и областями приложения средств. Дополнительные вложения распределяются между первым — участковые поликлиники — и третьим — краевые учреждения здравоохранения — уровнями оказания медицинской помощи. Между тем, практика показывает, что главная проблема населения в этой сфере — невозможность попасть на приём к врачу-специалисту по месту жительства, а это второй уровень.

Поэтому финансирование здравоохранения будет корректироваться, однако полной безупречности здесь добиться вряд ли удастся:

«Здравоохранением все всегда недовольны, даже в Москве, поверьте мне».

Где взять денег?

В здравоохранение нужны дополнительные средства, это врио губернатора признаёт. Но где их взять? Как Максим Решетников сообщил журналистам, бюджет развития региона — практически нулевой, и уже существует общий дефицит бюджета, увеличивать который недопустимо.

Один из возможных выходов — переоформление коммерческих кредитов на бюджетные. Экономия на процентах может составить около 1,5 млрд руб.:

«При назначении я набрался наглости и задал такой вопрос Владимиру Владимировичу. Он обещал поддержать, но предстоит ещё диалог с федеральным минфином».

К сожалению, в этом году врио губернатора не видит возможности финансировать большие инфраструктурные проекты, за исключением дорожного строительства. Да это пока и не нужно: все «великие стройки» вроде пресловутых театра-зоопарка-галереи находятся в стадии проектирования, до строительства и связанных с ним расходов в 2017 году дело не дойдёт. Даже если использовать старые проекты, по ним устарели госэкспертизы — нужно проводить новые — и сметы, которые простым умножением на процент инфляции не скорректируешь: надо считать заново.

В дальнейшем Максим Решетников намерен добиваться планирования на три и пять лет, особенно в том, что касается транспортной инфраструктуры.

Напоследок Решетников ответил на вопрос, считает он себя жёстким руководителем или мягким? Оказалось, что жёстким. Однако в Перми так действовать, по мнению врио губернатора, нельзя:

«Одно дело — управлять министерством в Москве, когда за спиной стоит мэр и «разруливает» возможные конфликты. Позиция губернатора другая: ты сам — последняя инстанция. Ведь если тебя кто-то «сверху» начнёт поправлять — это будет совсем фатально».