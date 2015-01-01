Аппарат правительства Пермского края потратит почти 500 тыс. руб на питание в Москве

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Аппарат правительства Пермского края потратит почти 500 тыс. руб на питание в Москве

На сайте госзакупок появился аукцион на обеспечение питанием сотрудников правительства Пермского края во время московских командировок. Максимальная цена контракта составляет 498,863 тыс. руб.

Кроме того, в документации аукциона уточняется что победитель торгов должен обеспечить не менее четырёх обедов для 4-25 человек за весь период действия контракта, который заканчивается 31 декабря 2017 года.

Питание чиновников правительства Пермского края в московских ресторанах будет состоять из трёх приёмов пищи: завтрака, обеда и фуршета представленных меню русской и европейской кухни.

Итоги аукциона будут подведены 22 февраля 2017 года.

«Новый компаньон»