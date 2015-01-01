Новое здание Пермского театра оперы и балета решено строить по проекту Дэвида Чипперфильда Максим Решетников: «Наши системы ценностей совпадают»

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Фото: Константин Долгановский

На рабочем совещании у врио губернатора Пермского края Максима Решетникова 14 февраля был рассмотрен вопрос о строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета. Совещание было представительным: присутствовали два вице-премьера — Владимир Рыбакин и Ирина Ивенских, представители министерства культуры, министерства строительства, управления капитального строительства, а также глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.

Сторону театра представляли художественный руководитель Теодор Курентзис, исполнительный директор Галина Полушкина, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко и директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко.

Первым взял слово Теодор Курентзис, который говорил об ответственности перед будущим, о том, что театр — не тот объект, который можно строить как попало: его нужно строить на века, так, чтобы следующие поколения его любили и гордились. Выслушав его, Максим Решетников сказал: «Я рад, что наши системы ценностей совпадают».

Большинство участников поддержали предложение представителей театра о том, чтобы строить новое здание по проекту Дэвида Чипперфильда.

Лишь Владимир Рыбакин начал было настаивать на проекте, предложенном ООО «КБ ВиПС», поскольку полагал, что его строительство выйдет дешевле; однако у театра были весомые контраргументы: проект Дэвида Чипперфильда уже оплачен и является собственностью Пермского края, причём архитектор берётся переработать его из пристроя, как планировалось изначально Чипперфильдом, в отдельно стоящее здание. В этом проекте учтены все требования и пожелания театра. Переработка лишь удешевит строительство: в изначальном проекте около трети суммы должно было уйти на стыковку двух зданий и на строительство отдельно стоящего энергоцентра. В случае строительства отдельного здания обе эти статьи расходов будут неактуальны.

Рассматривался и вопрос о возможном месте строительства. Теодор Курентзис обратил внимание участников совещания на то, что было бы неплохо найти площадку в районе набережной, с видом на Каму. Это предложение ни у кого не вызвало отторжения.

По словам Галины Полушкиной, совещание прошло очень конструктивно:

«Мы рады, что дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. При такой политике нового губернатора Пермь в скором времени обретёт лучшие театральные здания в России«.

В итоге совещания врио губернатора напомнил, что времени «на раскачку» уже нет, необходимо приступать к строительству как можно быстрее и дал несколько первоочередных поручений.

Владимиру Рыбакину поручено сформировать рабочую группу и осуществлять координацию между участниками процесса.

Администрации города поручено проработать вопрос о возможности строительства на новой площадке.

Ну, а театру поручено как можно скорее связаться с Дэвидом Чипперфильдом.

Эти первоочередные вопросы должны быть решены к началу марта.