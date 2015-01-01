Появилась карта расширенной зоны платных парковок в Перми

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Пермские власти планируют в 2017 году расширить зону платной парковки.

Расширенная зона будет ограничена следующими улицами:

— в сторону Перми-2: ул. Окулова, Крисанова, Пушкина;

— от площади возле Центрального рынка: через ул. Революции до Комсомольского проспекта, затем от ул. Осипенко до ул. Чернышевского, по ул. Островского до ул. Пушкина;

— в сторону микрорайона Разгуляй: ул. Советская, Клименко, Ленина.

Расширение зоны будет проходить поэтапно, сначала в тех местах, где ситуация с парковкой наиболее проблемная.

В отличие от первой зоны, во второй не будет тотального перевода улиц в зону платной парковки. На отдельных улицах парковка останется бесплатной, что связано с тем, что на этих участках расположена преимущественно жилая зона и небольшое количество офисных и деловых центров. Там нет острого дефицита парковочных мест в дневное время. Поэтому вводить там платную парковку нецелесообразно, в основном, люди паркуются вечером и по выходным.

Работы по обустройству второй зоны платных парковок начнутся летом, запуск намечен на конец лета. Все парковочные места будут оборудованы знаками, паркоматами, будут выделены места для инвалидов. Размер платежа будет таким же, как в первой парковочной зоне — 15 руб. в час.

Источник — пресс-служба администрации Перми