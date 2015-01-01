«Парму» покинул лучший снайпер команды Данило Анджушич

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Атакующий защитник аутсайдера чемпионата Единой лиги ВТБ теперь будет защищать цвета казанского УНИКСа, занимающего пятую позицию турнирной таблицы розыгрыша.

Как нам сообщили в пресс-службе БК «Парма», Данило Анджушич воспользовался опцией в контракте, позволяющей ему перейти в другой клуб. Тем не менее, пермяки получат денежную компенсацию за трансфер игрока от БК УНИКС.

Напомним, подобная селекционная схема поиска малоизвестных игроков, вывода их на определённый уровень мастерства с последующей продажей существует во многих клубах. Ближайший пример, пермский футбольный «Амкар», который не так давно на продаже двух игроков основного состава пополнил клубную кассу почти на 400 млн руб.

Данило Анджушич стал первым легионером в истории БК «Парма». В текущем чемпионате 25-летний легионер из Сербии набирал в среднем 19,8 очка за матч. Похоже, руководство «Пармы» предвидело подобный исход сотрудничества с Анджушичем и на прошлой неделе уже нашла сербу замену в лице шведа Чарльза Бартона.

В предстоящую субботу, 11 февраля, Данило Анджушич примет участие в «Матче всех Звёзд» Единой Лиги ВТБ. Он выступит за сборную «Звёзд мира».

Напомним, Анджушич с начала сезона несколько раз по версии портала eurobasket.com признавался MVP (самым полезным игроком) игровой недели чемпионата Единой Лиги ВТБ.