«ТихвинХимМаш» поставил «Метафраксу» вагоны-цистерны нового поколения габарита Тпр

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ЗАО «ТихвинХимМаш» (входит в НПК «Объединённая Вагонная Компания») отгрузил ПАО «Метафракс» первую партию вагонов-цистерн нового поколения в габарите Тпр для перевозки метанола.

Вагон-цистерна для перевозки метанола модели 15-6880-01 является второй моделью в продуктовой линейке железнодорожного холдинга ОВК с увеличенным объёмом кузова за счёт использования габарита Тпр. В аналогичном габарите исполнен вагон-цистерна для перевозки аммиака.

Цистерна в габарите Тпр позволит существенно улучшить эффективность перевозок метанола. Грузоподъёмность новой модели составляет 71,7 т. Объём котла увеличен (по сравнению с типовым вагоном) на 8,5 куб. м до 94 куб. м, что позволяет повысить погрузку в вагон на 4,5 тонны.

Игорь Чукреев, начальник транспортного управления ПАО «Метафракс»:

— Это вагоны будущего, аналогов которым нет не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Мы первыми их загрузим, отправим и оценим, и эта работа для нас представляет интерес.

Алексей Соколов, первый заместитель генерального директора по стратегии и продукту НПК «Объединенная Вагонная Компания»:

— Увеличение габаритов подвижного состава в рамках текущих параметров железнодорожной инфраструктуры — логичный и эффективный способ повысить объёмы перевозок. Специалистами ОАО «РЖД» были проведены исследования, которые показали, что вагоны габарита Тпр могут эксплуатироваться на путях общего пользования практически без ограничений.

По данным экспертов рынка, данный вид подвижного состава крайне востребован в перспективе ближайших пяти лет: прогнозное выбытие составит 1,4 тыс. ед., то есть около трети от текущего парка метанольных цистерн на сети.

Дополнительная информация:

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединённая Вагонная Компания» (НПК ОВК или Компания) (MOEX: UWGN) ― лидер инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520». Компания создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ЗАО «ТихвинХимМаш», ЗАО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Сервисная деятельность НПК ОВК представлена сетью из шести учебных и более 50 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ.

Среди компаний, которые перевозят грузы в вагонах нового поколения производства НПК ОВК ― «СУЭК», «УГМК», En+, «СИБУР-Транс», «Кузбасская топливная компания», «Евросиб СПб-ТС», «Уралхим-транс», НПО «Азот», «ТЭК Нижегородский экспресс», «Акрон», «Уралкалий», ГК «Башкирская химия», «Финтранс ГЛ» (Группа «Илим»), «ВМ-Транс», «Локотранс», «Логистика 1520», «Восток1520», ГК «Технотранс», «Бизнес Альянс», «Объединённая зерновая компания», «Химпром», «Метафракс» и др.

Вебсайт: www.uniwagon.com

Калькулятор Барбер эффекта: www.барбер.рф

Instagram: http://instagram.com/uniwagon

ПАО «Метафракс» — флагман российского рынка органической химии с мировым именем. Крупнейший российский экспортер химической продукции, с общей долей экспорта порядка 40%. География поставок компании включает более 50 стран мира.

Химический дивизион группы компаний включает головное предприятие ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермского края), ООО «Метадинеа» — производство формальдегида и синтетических смол (Пермский край, Московская обл.), «Метадинеа Австрия» — производство формальдегида и синтетических смол (Австрия, Кремс), АО «Карболит» — индустриальный парк (Московская обл.). Совокупная выручка ГК «Метафракс» по МСФО превышает 40 млрд руб.

Предприятия выпускают метанол, формалин, пентаэритрит и уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, блочный и гранулированный полиамид, формиат натрия и др.

Вебсайт: www.metafrax.ru

Источники: дирекция корпоративных коммуникаций НПК «Объединённая Вагонная Компания» и отдел корпоративных коммуникаций ПАО «Метафракс»