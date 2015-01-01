«ТихвинХимМаш» поставил «Метафраксу» вагоны-цистерны нового поколения габарита Тпр

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Цистерна для метанола габарита ТПР_ОВК

ЗАО «ТихвинХимМаш» (входит в НПК «Объединённая Вагонная Компания») отгрузил ПАО «Метафракс» первую партию вагонов-цистерн нового поколения в габарите Тпр для перевозки метанола.

Вагон-цистерна для перевозки метанола модели 15-6880-01 является второй моделью в продуктовой линейке железнодорожного холдинга ОВК с увеличенным объёмом кузова за счёт использования габарита Тпр. В аналогичном габарите исполнен вагон-цистерна для перевозки аммиака.

Цистерна в габарите Тпр позволит существенно улучшить эффективность перевозок метанола. Грузоподъёмность новой модели составляет 71,7 т. Объём котла увеличен (по сравнению с типовым вагоном) на 8,5 куб. м до 94 куб. м, что позволяет повысить погрузку в вагон на 4,5 тонны.

Игорь Чукреев, начальник транспортного управления ПАО «Метафракс»:

— Это вагоны будущего, аналогов которым нет не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Мы первыми их загрузим, отправим и оценим, и эта работа для нас представляет интерес.

Алексей Соколов, первый заместитель генерального директора по стратегии и продукту НПК «Объединенная Вагонная Компания»:

— Увеличение габаритов подвижного состава в рамках текущих параметров железнодорожной инфраструктуры — логичный и эффективный способ повысить объёмы перевозок. Специалистами ОАО «РЖД» были проведены исследования, которые показали, что вагоны габарита Тпр могут эксплуатироваться на путях общего пользования практически без ограничений.

Метафракс-ОВК

По данным экспертов рынка, данный вид подвижного состава крайне востребован в перспективе ближайших пяти лет: прогнозное выбытие составит 1,4 тыс. ед., то есть около трети от текущего парка метанольных цистерн на сети.

Дополнительная информация:

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединённая Вагонная Компания» (НПК ОВК или Компания) (MOEX: UWGN) ― лидер инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520». Компания создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ЗАО «ТихвинХимМаш», ЗАО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Сервисная деятельность НПК ОВК представлена сетью из шести учебных и более 50 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ.

Среди компаний, которые перевозят грузы в вагонах нового поколения производства НПК ОВК ― «СУЭК», «УГМК», En+, «СИБУР-Транс», «Кузбасская топливная компания», «Евросиб СПб-ТС», «Уралхим-транс», НПО «Азот», «ТЭК Нижегородский экспресс», «Акрон», «Уралкалий», ГК «Башкирская химия», «Финтранс ГЛ» (Группа «Илим»), «ВМ-Транс», «Локотранс», «Логистика 1520», «Восток1520», ГК «Технотранс», «Бизнес Альянс», «Объединённая зерновая компания», «Химпром», «Метафракс» и др.

Вебсайт: www.uniwagon.com

Калькулятор Барбер эффекта: www.барбер.рф

Instagram: http://instagram.com/uniwagon

ПАО «Метафракс» — флагман российского рынка органической химии с мировым именем. Крупнейший российский экспортер химической продукции, с общей долей экспорта порядка 40%. География поставок компании включает более 50 стран мира.

Химический дивизион группы компаний включает головное предприятие ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермского края), ООО «Метадинеа» — производство формальдегида и синтетических смол (Пермский край, Московская обл.), «Метадинеа Австрия» — производство формальдегида и синтетических смол (Австрия, Кремс), АО «Карболит» — индустриальный парк (Московская обл.). Совокупная выручка ГК «Метафракс» по МСФО превышает 40 млрд руб.

Предприятия выпускают метанол, формалин, пентаэритрит и уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, блочный и гранулированный полиамид, формиат натрия и др.

Вебсайт: www.metafrax.ru

Источники: дирекция корпоративных коммуникаций НПК «Объединённая Вагонная Компания» и отдел корпоративных коммуникаций ПАО «Метафракс»

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