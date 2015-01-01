Информация о выдвижении Константина Окунева на пост губернатора не подтвердилась

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Информацию о намерении лидера движения «Выбор» Константина Окунева выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Пермского края, вышедшую на сайте «Нового компаньона» во вторник, 31 января, Окунев не подтвердил.

Он пояснил, что «определённые амбиции поучаствовать в жизни и развитии региона» у него есть.

Однако сам он намерен принимать участие в выборах губернатора в качестве кандидата, если федеральный центр сделает ставку на человека, не соответствующего этому званию, или поддержит действующего губернатора.

«Если выбор падёт на того, кто объединит разрозненные политические элиты и при котором регион получит импульс для развития, то, возможно, я даже буду помогать такому кандидату», — пояснил Константин Окунев.