Константин Окунев намерен участвовать в выборах губернатора

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Фото: Константин Долгановский

Лидер движения «Выбор» Константин Окунев сообщил «Новому компаньону», что планирует баллотироваться на предстоящих выборах губернатора Пермского края.

Одновременно с этим стало известно, что другой обсуждаемый кандидат на пост губернатора, экс-председатель краевого правительства и ныне председатель совета директоров АО «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов в предвыборной гонке участвовать не будет.

По мнению политолога Олега Подвинцева, сейчас говорить о шансах любых кандидатов на пост губернатора рано, так как вся ситуация зависит от решения федерального центра. Однако, как отметил Подвинцев, решения, принимаемые из центра, часто становятся непредсказуемыми.

«В случае, если выборы будут конкурентными, то шансы у Константина Окунева стать губернатором есть. И его метания из одной партии в другую никакой роли не сыграют, так как избиратели понимают цену поддержки партий», — считает эксперт.

А вот отказ от участия в предстоящих выборах Геннадия Тушнолобова политолог оценивает как потерю для Пермского края:

«Он был бы в числе фаворитов при условии наличия конкурентных выборов и проведения грамотной кампании. Но последние 10 лет Геннадий Тушнолобов избегает таких решений — когда нужно занять собственную позицию в условиях конкурентной борьбы».

Напомним, Константин Окунев был депутатом заксобрания Пермского края в 2006-2011 годы, выступая с критикой экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова. В 2011 году он не смог избраться в новый состав краевого парламента, так как был лишён регистрации кандидата за использование в агитационных материалах изображения «Красных человечков» без разрешения правообладателей и даже не получил «плавающий» мандат КПРФ, хотя на выборах входил в первую тройку партсписка пермских коммунистов. После того, как губернатором Пермского края стал Виктор Басаргин, Окунев вошёл в созданный по его инициативе политсовет.

На прошедших в 2016 году выборах Константин Окунев безуспешно пытался вернуться в политику. В частности, он был кандидатом на выборах в Законодательное собрание Пермского края по округу №5, однако не смог собрать достоверное количество подписей для регистрации. Окунев также был включен в первую тройку партсписков «Родины» на выборах депутатов Госдумы и заксобрания, а так же выдвинут кандидатом на думские выборы по Чусовскому одномандатному округу №59. Но затем отказался от борьбы со своим коллегой по депутатской группе «Солидарность» Алексеем Бурнашовым в этом округе. В связи с чем федеральное руководство партии «Родина» было вынуждено пересмотреть состав партсписков.