Законотворцы приняли «дорожную карту» создания стандартов общественной безопасности Ну, за порядок!

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Постоянно действующая рабочая группа по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка Законодательного собрания Пермского края обсудила два новых законопроекта, касающихся обеспечения общественной безопасности. Законотворцы совместно с представителями правоохранительных органов утвердили дорожную карту в области общественной безопасности.

Рабочая группа рассмотрела несколько вопросов, среди которых законодательная база в области общественной безопасности по итогам работы заксобрания первого, второго и третьего созывов, а также стандарты организации регулирования отдыха и оздоровления детей.

В Прикамье насчитывается 77 нормативно-правовых актов по безопасности. Большинство из них утратило силу, было изменено и требует доработки. Речь, в основном, идёт о законах, принятых в 2007 году: «О защите населения и территории Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О внесении изменений в закон Пермской области «Об административных правонарушениях», который уже утратил силу в связи с принятием других нормативно-правовых актов, сначала также в 2007 году, затем, в марте 2015 года. Закон «О распространении действия закона Пермской области «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории Пермской области» на территорию Пермского края и внесении в него изменений и дополнений» были внесены правки 2008 году и в 2014 году, а также в результате решений Пермского областного суда 2005 года и решением Пермского краевого суда 2008 года.

Закон Пермского края «О внесении изменений и дополнений в закон Пермской области «Об областной целевой программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска на 2002-2007 годы» дважды терял силу в связи с принятием новых законов в 2007 году и в 2015 году. Также закон «Об административных утратил силу в связи с принятием других законов, сначала в том же 2007 году, затем в 2015 году.

«Не удивлюсь, если останется три реально работающих закона. Временными решениями мы пытаемся регулировать много вопросов. Необходимо принять новый закон взамен нескольких старых и неработающих», — заметил руководитель рабочей группы депутат ЗС Игорь Орлов.

Орлов пояснил алгоритм формирования закона о стандартах по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в крае.

Федеральные, субъектовые, местные органы исполнительной власти, учреждения и предприятия, при возникновении любых ситуаций и проблем обращаются в действующую рабочую группу по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Таким образом, ведётся информационный сбор, формирование и подготовка проекта закона, далее идёт подготовка документов для решения проблем на федеральном уровне, в Государственной думе. После чего разрабатывается проект закона о стандартах обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае. В документе оговариваются возможные контрольные точки и ревизии на местах.

Этот алгоритм рабочая группа, в состав которой входят не только депутаты заксобрания, но и представители правоохранительных органов, краевого правительства и Контрольно-счётной палаты, одобрила.

Другим важным вопросом, который рассмотрела рабочая группа, стал проект закона о стандартах безопасности, в частности примерная структура раздела организации регулирования отдыха и оздоровления детей в крае.

Закон о стандартах безопасности устанавливает единые требования в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Правовое регулирование обеспечивается в соответствии с двумя федеральными законами: от 28 декабря 2016 года №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» и от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Под безопасностью отдыха и оздоровления детей понимается личная безопасность детей, сохранность их имущества и ненанесение ущерба окружающей среде при проведении различных мероприятий.

Особое внимание уделяется стандартам безопасности при перевозке детей. В ст. 6.1 уточняется, каким нормативным документом регламентирован порядок перевозки детей, действия ответственных лиц при возникновении нештатной ситуации, требования, предъявляемые к автобусу, водителю и человеку, являющемуся сопровождающим; перечень документов, необходимых для осуществления перевозки; дополнительные условия и нюансы перевозки. В целом правила организованной перевозки групп, состоящих из детей, разработаны Министерством транспорта России и приняты постановлением российского правительства №1177 17 декабря 2013 года. 30 июня 2016 года внесены изменения, часть которых вступила в силу 10 июля 2016 года, а применение других отложено до 1 января 2017 года.

Закон вводит стандарты безопасности при размещении и проживании детей. А именно, то, каким нормативным документом регламентирован, противопожарная безопасность, состояние охраны территории, видеонаблюдение, действия ответственных и должностных лиц в случае возникновения нештатных ситуаций. Стандарты безопасности предусмотрены для пребывания людей на водных объектах; при организации питания; при организации туристических походов.

Контроль стандартов безопасности организации отдыха и оздоровления детей в крае ведут прокуратура, МВД, Роспотребнадзор, краевые министерства образования, социального развития, Гражданская палата.

Также рабочая группа рассмотрела поступившие предложения. Среди них, выделение дополнительных 15 млн руб. для расширения мощностей лаборатории по установлению отцовства.

«Уникальность проекта привела к тому, что к нам едут от Воркуты до Калининграда, необходимо создать ещё одну лабораторию», — заметил Игорь Орлов.