«Сода-Хлорат» оформит охранное обязательство на объекты исторического наследия

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Березниковский суд удовлетворил требование городской прокуратуры обязать ООО «Сода-хлорат» оформить охранное обязательство на объекты исторического и культурного наследия: «Школу (двухклассное училище) содового завода» и «Больницу содового завода», расположенные на территории предприятия, а также зарегистрировать их.

Напомним, ранее эти здания входили в небольшой жилой посёлок Березниковского содового завода, основанный в 1883 году пермским купцом Иваном Любимовым вместе с бельгийским инженером Эрнестом Гастоном Сольве. Каждое здание было сделано по индивидуальному проекту по разработкам известного в те годы в Прикамье архитектурного бюро Александра Турчевича.

В квартирах у рабочих были такие блага цивилизации, как водопровод с горячей водой, душ и ванна. Не зря, спустя годы, Борис Пастернак назвал этот посёлок Маленькой Бельгией.

Сегодня остатки этого уникального посёлка оказались на территории предприятия и принадлежат ООО «Сода-хлорат», которое, как выяснилось, не имеет по отношению к ним никаких охранных обязательств. Причём, как показала прокурорская проверка, предприятие не обращалось насчёт их оформлении в краевой Минкульт.