Березниковцы попытаются в суде доказать факт бездействия властей Предприниматели и владельцы земельных участков требуют выплаты компенсации

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Фото: Виталий Кокшаров

31 января Березниковский городской суд начал рассматривать административное исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации Березников, правительства Пермского края и правительства РФ в части несовершения действий по разработке, принятию и изданию нормативного акта, регламентирующего алгоритм, порядок, механизм и условия для реализации и совершения действий в части предоставления компенсации стоимости объектов недвижимости в виде частных домовладений, находящихся в опасной зоне. Бездействующей истцы считают городскую администрацию в части неразработки документации по предоставлению компенсации за изымаемую у них коммерческую недвижимость.

Истцами в суде выступили Людмила Овсянникова, Александр Аладин и Валентина Полежаева. Как следует из текста искового заявления, в собственности Людмилы Овсянниковой находятся склады, которые по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за того, что оказались в потенциально опасной зоне, были закрыты, а доступ к ним запрещён. Здание, где находилась коммерческая недвижимость Александра Аладина, также по решению комиссии была закрыта.

И хотя в постановлении правительства РФ от 28 января 2006 года №47 Минстрою России совместно с правительством Пермского края и администрацией Березников была указана возможность дополнительно проработать предложения по алгоритму действий в части компенсации стоимости объектов коммерческой недвижимости, расположенных в домах Березников, расселяемых или подлежащих расселению (срок исполнения — до 20 января 2015 года), алгоритм проработан не был.

Кроме того, как указывают истцы, количество коммерческих помещений не подсчитывалось, не фиксировалось и не устанавливалось, не рассчитывались и сумма компенсации, а также порядок её расчета.

«Отсутствие разработанного механизма действия по определению и порядку предоставления компенсации создают препятствие по полноценному и предварительному возмещению имущества путём компенсации, — сказано в исковом заявлении. — В отличие от иных граждан — жильцов многоквартирных домов, для которых предусмотрен порядок предоставления компенсации, такой алгоритм действий для владельцев домовладений и коммерческой недвижимости не предусмотрен в нарушение закона».

Представители двух истцов правительства края и администрации Березников от удовлетворения требований отказались. Суд отказал в ходатайстве о переносе сроков рассмотрения дела Минстрою РФ, который в процессе представлял федеральное правительство. Очередное заседание суда по этому иску назначено на конец февраля

Ещё один иск в Пермский краевой суд был инициирован Людмилой Петуховой и Валентиной Полежаевой и адресован правительству Пермского края. Они требуют признать недействующим постановление правительства Пермского края от 3 октября 2013 года №1331-п.

Рассмотрение административного иска началось в конце января этого года. Один из истцов является собственником трёхкомнатной квартиры общей площадью 81,7 кв. м в трёхэтажном кирпичном доме на проспекте Ленина. Другой владеет домом и земельным участком на ул. Котовского.

Как сообщают переселенцы, по постановлению администрации Березников №717 от 27 апреля 2015 года дом по проспекту Ленина был признан аварийным и подлежащим сносу, поэтому жильцам необходимо было освободить занимаемые помещения. Та же участь постигла и дом по ул. Котовского, который по постановлению городской администрации №1757 от 17 августа 2015 года был признан непригодным для проживания. Однако при предоставлении новых квадратных метров городские власти не только не предоставили им равноценную жилую площадь, но и лишили права на получение полной безвозмездной компенсации за утраченное жильё (не меньше 72 кв. м) и землю, что привело к ущемлению прав и нарушению федеральных законов.

По словам истцов, в действующем порядке переселения граждан (постановление правительства Пермского края от 30 сентября 2015 года №764-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджету города Березники на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники») достаточно узко прописаны права переселенцев. Так, например, согласно п. 6.2.1 гласит, что переселенцы могут «находиться на территории города Березники», либо «находиться вне опасной зоны внезапного обрушения пород», либо «находиться в новом законченном строительством МКД, дата ввода в эксплуатацию которого не ранее 1 января 2015 года, или строящемся МКД».

Таким образом, местные и краевые нормативно-правовые акты не только ограничивают свободы вынужденных переселенцев, но и противоречат федеральным законам, считают истцы. Не проработан в Березниках и дополнительный алгоритм действий для переселения граждан из частных домов. Какой-либо отдельный нормативный акт по частным домовладениям отсутствует. Имеются только постановления, действующие в отношении многоквартирных домов.

«В постановлении №764-п социальная выплата предусмотрена, но только с учётом жилого фонда и площади жилого помещения, — говорится в тексте искового заявления. — Иными словами, до настоящего времени не предусмотрен алгоритм действий, порядок, цели, механизм и условия предоставления социальной выплаты лицам, имеющих земельный участок с домовладением. В постановлении №764-п действительно есть правовые нормы о социальной выплате собственникам ИЖД, однако расчёт социальной выплаты предусмотрен только лишь с учётом квадратных метров жилого помещения без учёта наличия площади земельных участков при домовладении».

И хотя в постановлении предусмотрена передача земельного участка, механизма выплаты в нём нет.

Истцы говорят о том, что согласно п. 6.3. одним из обязательных условий предоставления социальной выплаты является заключение между администрацией Березников и переселяемыми соглашения, в котором указывается срок передачи в муниципальную собственность ранее занимаемого жилого помещения, земельного участка и закрепляется обязанность гражданина закрепить за членами семьи объёма прав в отношении приобретаемого жилого помещения, не менее объёма прав в отношении освобождаемого жилого помещения.

Но переселенцы не получают альтернативу этому соглашению. Также они не могут добиться социальной выплаты в случае, если получаемое жилое помещение, меньшее чем то, что было передано администрации Березников. Также они просят признать п. 6.2, 6.2.3 порядка не действующими в части ограничения для гражданина выбираемого для заселения многоквартирного дома по дате ввода в эксплуатацию приобретаемого жилого помещения не ранее чем 1 января 2015 года или строящегося МКД и признать п. 6.2, 6.2.3 не действующими в части, не позволяющей переселенцу выбрать новое жилое помещение с предоставлением социальной выплаты в виде индивидуального жилого дома и принимать землю без учёта стоимости земельного участка при подсчёте суммы социальной выплаты.

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