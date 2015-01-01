После вмешательства Пермского УФАС тариф АО «Сан ИнБев» снизился на 36%

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Региональная служба по тарифам рассмотрела заключение УФАС относительно тарифов, установленных на электросетях АО «Сан ИнБев» в микрорайоне Липовая гора, обнаружив нарушения в документации и существенное завышение тарифа. Краевая РСТ обязала организацию снизить его.

Как пояснили в УФАС, АО «Сан ИнБев» представило документы, в которых неверно была рассчитана налоговая база. Кроме того, в тариф были включены расходы на содержание имущества, которое не было вовлечено в регулируемый вид деятельности, в результате чего тариф был искусственно «раздут».

После проверки и исключения завышенных расходов тариф АО «Сан ИнБев» был снижен на 36%.

Таким образом, одноставочный тариф снизился с 306,29 руб./МВтч до 232,30 руб./МВтч, а двухставочный с 130 097,99 руб./МВт до 83 517,74 руб./МВт в месяц.

Снижение тарифа «Сан ИнБев» влияет и на состояние котлового тарифа, устанавливаемого ОАО «МРСК Урала», который в результате всего этого может снизиться.