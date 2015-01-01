«Молот-Прикамье» оступается в Волжске

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский «Молот-Прикамье» не сумел обыграть одного из аутсайдеров чемпионата ВХЛ.

После трудной победы в предыдущем матче над ХК «Саров», пермяки отправились во второй по величине город Республики Марий Эл — Волжск. Здесь на льду местного ледового дворца «Молот-Прикамье» скрестил клюшки с ХК «Ариада-НХ».

Волжские хоккеисты нынешний сезон в чемпионате ВХЛ пока не могут отнести в свой актив, сейчас команда занимает лишь 24-е место в турнирной таблице. Пермяки же ведут отчаянную борьбу за попадание в зону плей-офф «Кубка Братины». К большому сожалению гостей с берегов Камы, аутсайдер турнира дал им настоящий бой и не позволил пополнить очковый запас.

Хозяева льда первыми открыли счёт в середине второго периода — отличился Александр Репин. В начале заключительной 20-минутки «Ариада» празднует очередной успех — численное большинство реализовал Рафаэль Бикмуллин. Пермяки попытались провести решительный штурм ворот хозяев льда и спасти матч. Большее, что пермякам удалось сделать в этой встрече — сократить разницу в счёте. За 11 секунд до финальной сирены шайбу забросил Сергей Абрамов. Табло ледового дворца в Волжске зафиксировало поражение «Молота-Прикамье» — 1:2.



До окончания регулярной части чемпионата ВХЛ пермской команде осталось провести всего пять матчей, в которых каждая осечка отдаляет их от продолжения борьбы за главный трофей турнира.