Место главы минсельхоза может занять гендиректор агрофирмы «Труд»


Анастасия Кожевникова корреспондент
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Должность министра сельского хозяйства Пермского края может занять гендиректор ООО «Агрофирма «Труд»» Владимир Юшков. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Напомним, вчера, 30 января, исполняющим обязанности министра стала первый заместитель экс-главы Ивана Огородова Людмила Коврова.

Сам же Иван Огородов сообщил на своей странице в Facebook, что онг планирует войти в состав общественного совета при министерстве сельского хозяйства Пермского края.

Владимир Юшков родился в селе Троельга Кунгурского района, закончил ПГСХА. 

Он является генеральным директором ООО «Агрофирма «Труд»» с 2012 года.

В 2013 году был избран председателем краевого агросоюза. 

Ранее Юшков уже работал в минсельхозе, курируя инвестпроекты в 2007 году.

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