Место главы минсельхоза может занять гендиректор агрофирмы «Труд»
Должность министра сельского хозяйства Пермского края может занять гендиректор ООО «Агрофирма «Труд»» Владимир Юшков. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Напомним, вчера, 30 января, исполняющим обязанности министра стала первый заместитель экс-главы Ивана Огородова Людмила Коврова.
Сам же Иван Огородов сообщил на своей странице в Facebook, что онг планирует войти в состав общественного совета при министерстве сельского хозяйства Пермского края.
Владимир Юшков родился в селе Троельга Кунгурского района, закончил ПГСХА.
Он является генеральным директором ООО «Агрофирма «Труд»» с 2012 года.
В 2013 году был избран председателем краевого агросоюза.
Ранее Юшков уже работал в минсельхозе, курируя инвестпроекты в 2007 году.