Экс-министр сельского хозяйства может войти в общественный совет при минсельхозе

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Как сообщил сегодня, 31 января, на своей странице в Facebook, бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов, ему поступило предложение войти в состав общественного совета при министерстве сельского хозяйства Пермского края.

Кроме того, как пишет Огородов, он ведёт переговоры с Пермским научным центром УРО РАН по перспективам развития Пермского НИИ сельского хозяйства, который находится в Лобаново.

«В 2007 году мною защищена кандидатская диссертация, созрел на следующий этап. Все хорошо знают, что совмещение научной деятельности и государственной гражданской службы сейчас не приветствуется. Считаю, что наработок, которые должны быть отражены в научной работе, действительно, много. И самое важное — для того чтобы выполнить эту задачу, найти время. Сейчас общаюсь с Пермским научным центром УРО РАН по перспективам развития Пермского НИИ сельского хозяйства, который располагается в Лобаново. Этот институт, к сожалению, практически не развивается. При этом потенциал, особенно в семеноводстве, значительный», — пишет он.

Напомним, в понедельник, 30 января, стало известно о том, что с 24 января исполнять обязанности министра сельского хозяйства Пермского края будет первый заместитель Огородова Людмила Коврова.

«Новый компаньон»