И. о. министра сельского хозяйства назначена Людмила Коврова

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Первый заместитель министра сельского хозяйства Людмила Коврова с 24 января исполняет обязанности министра сельского хозяйства Пермского края, сообщает «РБК-Пермь».

Между тем, в администрации губернатора поясняют, что с кандидатурой министра сельского хозяйства Пермского края пока ничего не известно. Сейчас ведётся отбор возможных претендентов.

Напомним, 20 января губернатор Пермского края Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства. Не были лишь утверждены главы министерств транспорта и связи, а также сельского хозяйства и продовольствия. Чуть позже выяснилось, что должность министра транспорта и связи займёт заместитель главы администрации Перми, начальник департамента ЖКХ Николай Уханов.

Должность министра сельского хозяйства Пермского края до сих пор остаётся вакантной.

«Новый компаньон»