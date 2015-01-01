Министром транспорта и связи Пермского края станет Николай Уханов

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», заместитель главы администрации — начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Николай Уханов может стать министром транспорта и связи Пермского края.

Напомним, Министерство транспорта было переименовано в министерство транспорта и связи 19 января этого года, так как получило полномочия краевого министерства информационного развития и связи.

По информации наших источников, приказ о назначении Николая Уханова может быть подписан уже сегодня, 26 января. Также сегодня будет назначен глава краевого министерства сельского хозяйства. Кто именно займёт эту должность, источники не уточняют.

В городской администрации информацию о переходе Николая Уханова в краевую администрацию подтверждают. Однако потенциальных претендентов на должность Уханова пока не называют.

Отметим, Николай Уханов — это уже третий высокопоставленный чиновник горадминистрации, перешедший на работу в краевое правительство. Так, ранее на должность краевого министра спорта был назначен экс-глава Кировского района Перми Олег Глызин, а заместителем председателя правительства Пермского края, министром экономического развития и инвестиций стал бывший заместитель главы администрации Перми — начальник департамента экономики и промышленной политики Виктор Агеев.