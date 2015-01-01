ГК «Норман-Виват» закрывает алкомаркеты «Норман»

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По данным «Нового компаньона», оптимизация сети магазинов ГК «Норман-Виват» коснулась не только супермаркетов, но и алкомаркетов «Норман». В частности, в Перми не работают несколько магазинов. В частности, закрылись магазины на ул. 25 лет Октября, 29, ул. Сибирская, 12, ул. Восстания, 12 и другие.

При этом ситуацию с закрытием магазинов в отделе маркетинга «Норман-Виват» не комментируют.

Напомним, ранее стало известно о закрытии 19 магазинов «Виват» в Перми и крае.

В частности, под закрытие попали магазины в Чернушке (ул. Юбилейная, 26), Кунгуре (ул. Гребнева, 91), Яйве (ул. Парковая, 10), Березниках (ул. Пятилетки, 87а и 41), Соликамске (ул. 20 лет Победы, 99а, Матросова, 59) и Чусовом (ул. 50 лет ВЛКСМ, 4).

Также прекратили свою работу «Виваты» по адресам: ул. Островского, 74, ул. Хрустальная, 11, ул. Тургенева, 14, ул. 5 линия, 1в, ул. 1905 Года, 6, ул. Чернышевского, 17б, ул. Революции, 5а, ул. Хабаровская, 66, ул. Панфилова, 12, ул. Ушакова, 55, шоссе Космонавтов, 188.

Закрытие магазинов «Виват» началось с ухода пермского ритейлера из Екатеринбурга, где в ноябре 2016 года был закрыт один «Виват» и четыре «Нормана». После чего существенно опустели полки магазинов в Перми и крае. Руководство сети тогда объясняло уменьшение ассортимента тем, что идёт процесс перезаключения договоров с поставщиками.

Однако в декабре 2016 года стало известно о том, что ритейлер накопил задолженность перед поставщиками. В связи с чем ООО «Торговый дом «Фуд Трэйд» обратилось в суд с иском в отношении ООО «Виват-Трейд» о взыскании задолженности и процентов по долгам. Общая сумма исковых требований составила 177 млн руб.