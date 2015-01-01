«Виват» закрывает 19 магазинов в Пермском крае

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В соцсетях появился приказ за подписью генерального директора торговой сети «НормаН-Виват», учредителя ООО «Виват-трейд» Вадима Юсупова. Согласно документу 11 «Виватов» в Перми и восемь магазинов в городах края закроются 23 января 2017 года.

В частности, под закрытие попадают магазины в Чернушке (ул. Юбилейная 26), Кунгуре (ул. Гребнева 91), Яйве (ул. Парковая 10), Березниках (ул. Пятилетки 87а и 41) Соликамске (ул. 20 лет Победы 99а, Матросова 59) и Чусовом (ул. 50 лет ВЛКСМ 4).

В Перми прекращают свою работу «Виваты» по адресам: ул Островского 74, ул. Хрустальная 11, ул. Тургенева 14, ул. 5 линия 1В, ул. 1905 года 6,ул. Чернышевского 17б, ул. Революции 5а, ул. Хабаровская 66, ул. Панфилова 12, ул. Ушакова 55, ул. Шоссе Космонавтов 188.

Напомним, закрытие магазинов «Виват» началось с ухода пермского ритейлера из Екатеринбурга, где в ноябре 2016 года был закрыт один «Виват» и четыре «Нормана». После чего существенно опустели полки магазинов в Перми и крае. Руководство сети объясняло уменьшение ассортимента тем, что идёт процесс перезаключения договоров с поставщиками.

Однако в декабре 2016 года стало известно о том, что ритейлер имеет большие долги. ООО «Торговый дом «Фуд Трэйд» обратилось в суд с иском в отношении ООО «Виват-Трейд » о взыскании задолженности и процентов по долгам. Общая сумма исковых требований составила 177 млн руб.

Комментировать ситуацию с массовым закрытием магазинов в пресс-службе розничной сети «Норман-Виват» отказались.