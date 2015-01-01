Экс-министра информационного развития оставили в СИЗО до апреля

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Бывший министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев останется в СИЗО до 1 апреля этого года. С ходатайством о продлении срока задержания экс-министра в суде выступило УФСБ по Пермскому краю. Эту информацию подтверждают в Ленинском районном суде.

Как сообщают в суде, заседание состоялось 27 января. Требования следствия были удовлетворены.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения экс-руководителю КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Дмитрию Дымбрылову, который был задержан 4 апреля и провёл в СИЗО восемь месяцев. Его перевели под домашний арест. Ранее под домашний арест перевели и его бывшего зама Наталью Гладкову.

Все трое обвиняются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

По версии следствия, они в течение 2014-2015 года подготовили и утвердили финансовые документы, содержащие искажённые данные, в том числе о завышении стоимости работ по созданию сети МФЦ. В общей сложности, было похищено более 31 млн руб.

«Новый компаньон»