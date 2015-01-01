Экс-руководителя МФЦ Дмитрия Дымбрылова перевели под домашний арест
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21 декабря Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения экс-руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Дмитрия Дымбрылова. Он был задержан 4 апреля и провёл под стражей в СИЗО восемь месяцев.
Напомним, Дмитрий Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова были задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 31,3 млн руб. В течение 2014-2015 года они подготовили и утвердили финансовые документы, содержащих искажённые данные, в том числе о завышении стоимости работ по созданию сети МФЦ.
Напомним, что по делу о мошенничестве в МФЦ также проходит экс-министр связи Прикамья Евгений Балуев. Ранее суд продлил ему арест до 1 февраля 2017 года.
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