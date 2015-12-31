Предприниматели Прикамья получили в прошлом году 445 млн руб.

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При финансовой поддержке регионального Министерства промышленности, предпринимательства и торговли и во исполнение государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2016 году предприниматели получили 455 млн руб. на развитие бизнеса. Займы предоставляло АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».

Всего в прошлом году предприниматели подали 585 заявок на получение микрозаймов с господдержкой. Было предоставлено 483 микрозайма на сумму 455 млн руб. По количеству выданных микрозаймов этот показатель в два раза превышает показатель прошлого года, а по сумме предоставленных средств — более чем в три раза (в 2015 году предоставлено 223 микрозайма на 138 млн руб). Средний размер микрозайма в 2016 году составил 943 тыс. руб. (в 2015 году — 578 тыс. руб. ).

Активный портфель региональной микрофинансовой компании за год вырос в три раза и составил 347 318 тыс. руб. (на 31.12.2015 года активный портфель составлял 110 599 тыс. руб.). Таким образом, планы организации по увеличению активного портфеля были перевыполнены.

В 2016 году 261 предприниматель из муниципальных районов края получил микрозайм с господдержкой на сумму 217 млн руб. В Перми 222 предпринимателя получили поддержку на сумму 238 млн руб.

Среди лидеров: Пермский, Куединский, Чернушинский, Лысьвенский, Кудымкарский, Чайковский, Чусовской, Карагайский и Красновишерский районы.

Основные объемы микрозаймов были направлены в 2016 году не только на сферу торговли (51%), но и на развитие производства (12%), сельское и лесное хозяйство (9%), строительство (5%), сферу транспортировки и хранения (5%), деятельность по операциям с недвижимостью (4%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (3%), профессиональную научно-техническую деятельность (3%) и остальные 8% в иные сферы деятельности.

Годовые процентные ставки в 2016 году были сохранены на уровне конца 2014 года и установлены в диапазоне от 8,25% до 13,5%.

Источник — администрация губернатора Пермского края